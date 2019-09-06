Сборная России по баскетболу проиграла национальной команде Польши в матче второго группового этапа Кубка мира.
Матч закончился со счётом 74:79 (22:16, 18:18, 17:19, 17:26).
Благодаря победе поляки возглавили турнирную таблицу группы I, набрав восемь очков. Россияне отстают от лидера на одну строчку, имея в запасе шесть очков. Однако дальнейшее участие сборной России в Кубке мира будет зависеть от матча между Аргентиной и Венесуэлой. В случае если аргентинцы обыграют соперника, россияне не смогут пробиться в плей-офф турнира.
На первом групповом этапе сборная России обыграла Нигерию и Южную Корею, но уступила Аргентине.
Атакующий защитник баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) американец Рон Бэйкер в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о переходе к «армейцам» и адаптации в России.