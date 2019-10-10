Мужская сборная России уступила хозяйке турнира команде Японии в седьмом матче на Кубке мира по волейболу. Игра завершилась со счётом 3:1 (25:22, 21:25, 25:22, 25:16).
На данный момент сборная России занимает седьмое место в турнирной таблице. Россияне добились побед в трёх матчах Кубка мира.
В следующем матче российская команда сыграет со сборной Италии, матч пройдёт 11 октября.
Женская сборная РФ по волейболу впервые за 20 лет завоевала медали Кубка мира, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен