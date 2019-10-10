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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по популяризации регби в регионе.

Соглашение предполагает развитие детско-юношеского регби в Нижегородской области и инфраструктуры для занятий этим видом спорта. Сейчас в регионе регби занимаются порядка 200 человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. Регби...