Женская сборная России по водному поло завоевала серебряные медали на международном турнире, который проходил в Монреале (Канада).
Россиянки в заключительном матче турнира обыграли канадскую сборную со счётом 16:8. Это позволило российской команде занять второе место в общей таблице, набрав 9 очков. Турнир выиграла сборная США (12 очков), третье место заняла команда Канады.
Ранее российские спортсменки обыграли сборные Нидерландов и Китая и уступили американкам.
Ранее женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии, писал NEWS.ru.
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