https://static.news.ru/photo/49dac228-1f27-11ea-b05e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Женская сборная России по водному поло завоевала серебряные медали на международном турнире, который проходил в Монреале (Канада).

Россиянки в заключительном матче турнира обыграли канадскую сборную со счётом 16:8. Это позволило российской команде занять второе место в общей таблице, набрав 9 очков. Турнир выиграла сборная США (12 очков), третье место заняла команда Канады.

Ранее российские спортсменки обыграли сборные Нидерландов и Китая и уступили американкам.

Ранее женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии, писал NEWS.ru.