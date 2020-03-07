Фото: rugby.ru

Мужская сборная России обыграла команду Румынии со счётом 32:25 в матче чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Краснодаре.

Больше всего очков в составе российской команды набрал Рамиль Гайсин, принеся команде десять баллов. Юрий Кушнарев набрал семь очков, по пять — Егор Зыков, Шамиль Магомедов и Кирилл Голосницкий.

Сборная России поднялась на третье место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков после четырёх игр. На первом месте идёт команда Грузии (14), на втором — сборная Португалии (9).

В заключительном матче чемпионата Европы российские спортсмены 14 марта сыграют со сборной Грузии в Тбилиси.

Ранее мужская сборная России по регби уступила команде Испании со счётом 12:31 в первом матче чемпионата Европы. Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи, писал NEWS.ru.

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