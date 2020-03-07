https://static.news.ru/photo/3af9d82a-6077-11ea-b9eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: rugby.ru

Мужская сборная России обыграла команду Румынии со счётом 32:25 в матче чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Краснодаре.

Больше всего очков в составе российской команды набрал Рамиль Гайсин, принеся команде десять баллов. Юрий Кушнарев набрал семь очков, по пять — Егор Зыков, Шамиль Магомедов и Кирилл Голосницкий.

ÐÑÐ»Ð¸ÑÐ½ÑÐ¹ Ð´ÐµÐ½Ñ Ð² ÐÑÐ°ÑÐ½Ð¾Ð´Ð°ÑÐµ! pic.twitter.com/xw6SCuZc1B — Russian Rugby / Ð¤ÐµÐ´ÐµÑÐ°ÑÐ¸Ñ Ð ÐµÐ³Ð±Ð¸ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ (@RugbyRussia) March 7, 2020

Сборная России поднялась на третье место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков после четырёх игр. На первом месте идёт команда Грузии (14), на втором — сборная Португалии (9).

В заключительном матче чемпионата Европы российские спортсмены 14 марта сыграют со сборной Грузии в Тбилиси.

Ранее мужская сборная России по регби уступила команде Испании со счётом 12:31 в первом матче чемпионата Европы. Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи, писал NEWS.ru.