https://static.news.ru/photo/f55233de-33a4-11ea-ab4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: russiancurlingfederation/vk.com

Российские кёрлингисты в первом туре зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Лозанне, в соревновании смешанных пар проиграли Канаде со счётом 4:7 в экстра-энде.

После шести эндов российская команда вела — 4:1, затем проиграла три последующих — 0:1, 0:2 и 0:3.

11 января россияне в составе Михаила Власенко, Николая Лысакова, Валерия Денисенко и Алины Фахуртдиновой сыграют с Южной Кореей.

Ранее швейцарская горнолыжница Амели Клопфенштейн стала первой чемпионкой III зимних юношеских Олимпийских игр, писал NEWS.ru.