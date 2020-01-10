Российские кёрлингисты в первом туре зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Лозанне, в соревновании смешанных пар проиграли Канаде со счётом 4:7 в экстра-энде.
После шести эндов российская команда вела — 4:1, затем проиграла три последующих — 0:1, 0:2 и 0:3.
11 января россияне в составе Михаила Власенко, Николая Лысакова, Валерия Денисенко и Алины Фахуртдиновой сыграют с Южной Кореей.
Ранее швейцарская горнолыжница Амели Клопфенштейн стала первой чемпионкой III зимних юношеских Олимпийских игр, писал NEWS.ru.
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