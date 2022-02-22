Сборная России по художественной гимнастике не поедет на турнир в Киев

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российских спортсменов постоянно пытаются лишить чего-то или отстранить от каких-либо соревнований. Это делается с целью рассорить всех, однако у наших атлетов всегда получается отстоять свои права, отметила она во время торжественной церемонии чествования российских олимпийцев.

Нас периодически пытаются каким-то образом отстранить или лишить чего-то, но у нас каждый раз получается отстоять свои права, — заявила Захарова. Представитель МИД РФ привела в пример ситуацию с российской...