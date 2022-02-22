Сборная России по художественной гимнастике не поедет на турнир в Киев
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:05, 22 февраля 2022
Ирина Винер-УсмановаФото: Антон Денисов/РИА Новости
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Президент Всероссийской федерации по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила, что сборная России отказалась от участия в киевском этапе Гран-при в связи с политической обстановкой, сообщает «Р-спорт». В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.
В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет, — сказала Винер.
Соревнования в Киеве запланированы на 14–15 марта.
Ранее сообщалось, что министр спорта Польши Камиль Бортничук рассказал о возможности переноса стыкового матча между сборными России и Польши по футболу из-за обострения ситуации на границе между Россией и Украиной. Польский политик выдвинул предложение провести игру на нейтральном поле.