https://static.news.ru/photo/b9881a98-6933-11ea-936b-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов на этапе в Контиолахти Фото: Jussi Nukari/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что все члены национальной сборной ушли на карантин после возвращения с этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

Все, кто вернулся из Финляндии, сейчас ушли на карантин на две недели. И юниорская команда, и основная — все закрываются и отдыхают, — цитирует Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что тренировочные планы согласовываются с личными тренерами и специалистами из сборной.

Ранее NEWS.ru писал, что норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/20 и стал обладателем Большого хрустального глобуса. Мартен Фуркад одержал победу в спринтерском зачёте, став обладателем Малого хрустального глобуса. В зачёте гонок преследования победу одержал Эмильен Жаклен, в масс-стартах — Йоханнес Бё.