https://static.news.ru/photo/1455fc2c-c422-11e9-bc82-fa163e074e61_660.jpg Джоэл Боломбой Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Центровой сборной России по баскетболу и ЦСКА Джоэл Боломбой пропустит чемпионат мира, который стартует 31 августа в Китае.

Как сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ), у 25-летнего игрока выявлены проблемы со стопой. Таким образом, количество кандидатов на попадание в итоговую заявку на Кубок мира сократилось до 15 игроков.

Сборная России ранее лишилась центрового Тимофея Мозгова, центрового Артёма Клименко, лидера национальной команды, разыгрывающего Алексея Шведа и разыгрывающего Дмитрия Хвостова, писал News.ru.