Сборная России огласила список лыжников для участия в Кубке мира
Тренер сборной России Бородавко назвал семь лыжников, которые поедут на Кубок мира
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
15:09, 20 ноября 2021
Российский спортсмен Александр БольшуновФото: GIAN EHRENZELLER/ТАСС
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал семь спортсменов, которые поедут на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия). Вакантным у мужчин осталось только одно место, оно определится завтра, когда будет озвучен состав женской сборной, передаёт «Чемпионат».
Из мужчин на Кубок мира поедут: Большунов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев. Это точно. Ларьков поедет по личной квоте. Сегодня к ним добавились Семиков и Белов. Осталось ещё одно место, которое определится у мужчин завтра, — сказал Бородавко.
Тренер также отметил, что у женской сборной России полный состав определится завтра, отбор будет зависеть от суммы баллов на отборочных стартах.
Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 стартует 26 ноября этапом в финской Руке (Финляндия), а завершится финалом 20 марта 2022 года в российской Тюмени.
Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова назвала лидера сборной России Александра Большунова распиаренным. Она считает, что высокомерное поведение спортсмена связано с тем, что в данный момент он является лучшим лыжником планеты.