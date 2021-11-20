Сборная России огласила список лыжников для участия в Кубке мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал семь спортсменов, которые поедут на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия). Вакантным у мужчин осталось только одно место, оно определится завтра, когда будет озвучен состав женской сборной, передаёт «Чемпионат».

Из мужчин на Кубок мира поедут: Большунов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев. Это точно. Ларьков поедет по личной квоте. Сегодня к ним добавились Семиков и Белов. Осталось ещё одно место, которое определится у мужчин завтра, — сказал Бородавко.

Тренер также отметил, что у женской сборной России полный состав определится завтра, отбор будет зависеть от суммы баллов на отборочных стартах.

Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 стартует 26 ноября этапом в финской Руке (Финляндия), а завершится финалом 20 марта 2022 года в российской Тюмени.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова назвала лидера сборной России Александра Большунова распиаренным. Она считает, что высокомерное поведение спортсмена связано с тем, что в данный момент он является лучшим лыжником планеты.