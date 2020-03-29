https://static.news.ru/photo/b9ea5842-71db-11ea-8f18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова рассказала, что спортсмены продолжат тренировки на подмосковной базе «Новогорск».

Наша команда остается в Новогорске, который сегодня является единственной открытой базой для спортсменов. Я обсуждала этот вопрос со спортивным руководством страны, спортсменов нельзя отпускать, они фактически оказываются беспризорны, без должного медицинского контроля, — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Она также отметила, что без тренировок спортсмены потеряют форму и не смогут подготовиться к Олимпийским играм в Токио, которые перенесли на 2021 год.

Ранее российские спортсмены досрочно завершили тренировочные сборы на базе «Озеро Круглое» и отправились в самоизоляцию. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что после соответствующего распоряжения базу покинули и ушли на карантин пловцы. Также на время карантина базу покинули пловцы-марафонцы, синхронистки и сборная России по спортивной гимнастике.