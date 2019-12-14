Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
В составе победителей выступали Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Норвежцы преодолели дистанцию 4х7,5 км за 1 час 14 минут 44,2 секунды, зайдя на один штрафной круг и использовав семь дополнительных патронов.
Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль в составе сборной Германии завоевали серебряные награды (+2; 0+6). Третье место заняли французские биатлонисты Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе (+51,9; 1+8).
Сборная России, которую представляли Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, финишировала на шестом месте (+2.01,7; 1+8).
Ранее женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал NEWS.ru. За российскую команду выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.
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