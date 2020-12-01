Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в Кубке мира

https://static.news.ru/photo/7b223ebe-33e5-11eb-99fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Granada/wikipedia.org

Сборная Норвегии по лыжным гонкам в полном составе снялась со всех этапов Кубка мира до конца 2020 года.

Норвежские лыжники таким образом пропустят этапы в швейцарском Давосе и немецком Дрездене.

Это сложное решение, но после внутренних дискуссий мы убедились, что это правильно, учитывая текущую ситуацию [с коронавирусом], — цитирует главу комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбъорна Скогстада NRK.no.

Как передавал NEWS.ru, лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо первым заявил о намерении пропустить ближайшие этапы Кубка мира, чтобы минимизировать риск заразиться коронавирусом в преддверии чемпионата мира в Обертсдорфе. Спортсмен напомнил, что вирус поражает лёгкие, а долгосрочные последствия COVID-19 ещё не вполне изучены. Примеру Клебо вскоре последовал Эмиль Иверсен.

После первого этапа Кубка мира Клебо занимает первое место в общем зачёте, у него 296 очков. Второе место у россиянина Александра Большунова (257 очков), третий — Иверсен (219 очков).