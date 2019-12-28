Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер стали победителями масс-старта в Рождественской гонке, которая прошла на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.
Второе место заняли немцы Лаура Дальмайер и Филипп Наврат, третье — ещё одна немецкая команда, за которую выступали Денизе Херрман и Бенедикт Долль. Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев стали последними, заняв десятое место.
На первом этапе Юрлова-Перхт не смогла вписаться в поворот со спуска и упала. Елисеев несколько этапов спустя после этого же спуска врезался в ограждение, где у него застряли лыжи.
Рождественская гонка стала прощальным стартом для двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер, которая завершила карьеру в мае нынешнего года в возрасте 25 лет.
Ранее биатлонист Дмитрий Малышко отказался от выступления на Кубке России, на который его отправил тренерский штаб национальной сборной после выступления на первых этапах Кубка мира, писал NEWS.ru.
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