https://static.news.ru/photo/cca86d62-299b-11ea-9839-fa163e074e61_660.jpg Диротея Вирер Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring /Global Look Press

Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер стали победителями масс-старта в Рождественской гонке, которая прошла на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.

Второе место заняли немцы Лаура Дальмайер и Филипп Наврат, третье — ещё одна немецкая команда, за которую выступали Денизе Херрман и Бенедикт Долль. Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев стали последними, заняв десятое место.

На первом этапе Юрлова-Перхт не смогла вписаться в поворот со спуска и упала. Елисеев несколько этапов спустя после этого же спуска врезался в ограждение, где у него застряли лыжи.

Рождественская гонка стала прощальным стартом для двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер, которая завершила карьеру в мае нынешнего года в возрасте 25 лет.

Ранее биатлонист Дмитрий Малышко отказался от выступления на Кубке России, на который его отправил тренерский штаб национальной сборной после выступления на первых этапах Кубка мира, писал NEWS.ru.