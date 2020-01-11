Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Российский сноубордист Андрей Соболев завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Скуоле.

В финальном заезде Соболев опередил австрийца Бенжамина Карла. Третье место занял польский спортсмен Оскар Квятковский. Ранее российская спортсменка Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль в забеге на 500 метров на чемпионате...