Александр Денисьев и Владислав Антонов (архивное фото) Александр Денисьев и Владислав Антонов (архивное фото) Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали бронзовые медали в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в немецком Алтенберге.

Первыми стали австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер (1.23,779), второе место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (+0,228). Отставание россиян составило 0,281 секунды.

Ранее российский сноубордист Андрей Соболев завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Скуоле, писал NEWS.ru.

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