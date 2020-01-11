Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали бронзовые медали в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в немецком Алтенберге.
Первыми стали австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер (1.23,779), второе место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (+0,228). Отставание россиян составило 0,281 секунды.
Ранее российский сноубордист Андрей Соболев завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Скуоле, писал NEWS.ru.
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