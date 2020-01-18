Российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в соревнованиях двоек на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере и совмещён с этапом Кубка мира.
Второе место заняли австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер, бронзу завоевал ещё один российский дуэт — Владислава Южакова и Юрия Прохорова.
Ранее российская спортсменка Диана Логинова заняла третье место в соревнованиях по санному спорту на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.
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