Александр Денисьев и Владислав Антонов Александр Денисьев и Владислав Антонов Фото: FILuge/facebook.com

Российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в соревнованиях двоек на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере и совмещён с этапом Кубка мира.

Второе место заняли австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер, бронзу завоевал ещё один российский дуэт — Владислава Южакова и Юрия Прохорова.

Ранее российская спортсменка Диана Логинова заняла третье место в соревнованиях по санному спорту на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.

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