https://static.news.ru/photo/82ae8224-3a1b-11ea-98ac-fa163e074e61_660.jpg Александр Денисьев и Владислав Антонов Фото: FILuge/facebook.com

Российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в соревнованиях двоек на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере и совмещён с этапом Кубка мира.

Второе место заняли австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер, бронзу завоевал ещё один российский дуэт — Владислава Южакова и Юрия Прохорова.

Ранее российская спортсменка Диана Логинова заняла третье место в соревнованиях по санному спорту на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.