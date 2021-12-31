«Самый лицемерный чемпионат»: хореограф о ЧР-2022 по фигурному катанию

Российский хореограф Елена Матвеева призналась «Спорт-Экспрессу», что прошедший чемпионат России по фигурному катанию стал самым лицемерным из тех, что она видела в своей жизни. По её словам, судьи необоснованно высоко оценили выступление дочери прославленного тренера Этери Тутберидзе — Дианы Дэвис и её партнёра Глеба Смолкина.

Оказалось, это самый лицемерный чемпионат, который я видела в жизни. Честной борьбы не случилось. А танцы — это вообще что такое было? <...> Судейство бывает объективное, субъективное. Но произошедшее совсем никуда не годится. Наверное, Этери Георгиевне надо заниматься одиночным, парным катанием. А танцы пускай уж она оставит в покое, даже если её дочка там катается, — сказала Матвеева.

По её словам, произошедшее в соревновании танцевальных пар является безобразием. Матвеева напомнила, что Дэвис и Смолкин не одержали победы ни на одном юниорском этапе Гран-при по фигурному катанию, не брали верх на крупных соревнованиях, но при этом судьи были очень благосклонны к ним.

По какому критерию судьи их поставили на второе место? Зал свистит, чёрт-те что вытворяет. Оттого что оценки неправильные. Они очень высокие для этой пары и низкие для других. Какой-то детский танец... Мне бояться нечего. Если так продолжится, танцев у нас в стране не будет, — добавила Матвеева.

На прошедшем чемпионате России Дэвис и Смолкин набрали 207,70 балла по итогам произвольного и ритм-танца, уступив лишь победителям соревнований в лице Александры Степановой и Ивана Букина (223,37). Третью строчку заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75). При этом после ритм-танца лидировали Виктория Синицына и Никита Кацалапов, но травма партнёра заставила их сняться с турнира.

Ранее сообщалось, что тренер из отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70» Майра Абасова судила соревнования в танцах на льду на чемпионате России. Среди тренирующихся в нём значатся Дэвис и Смолкин.