https://static.news.ru/photo/696e7bf8-2c78-11ea-b7d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Соревнования силачей «Боз батыр» («Ледяной богатырь») состоятся в Уфе 2 января. Особенностью состязания станет то, что вместо гирь и штанг спортсмены будут выжимать ледяные глыбы.

На соревнования приглашены 10 сильнейших атлетов из разных регионов страны, это чемпионы мира и России, мастера спорта в пауэрлифтинге, армреслинге, силовом экстриме и борьбе, рассказал организатор мероприятия, обладатель титула самого сильного человека России Эльбрус Нигматуллин.

В течение 2,5 часа им предстоит выполнить пять упражнений с ледяными снарядами весом от 30 до 250 килограммов. Это будет «богатырский кёрлинг» с полутораметровой шайбой весом 250 килограммов, «прогулка фермера» — она же пробежка на 40 метров с двумя 100-килограммовыми «чемоданами», а также «ось Аполлона», где потребуется максимальное количество раз выжать плиту весом более 100 килограммов, и целый ряд других испытаний.

Спортсмены соревнуются с непривычными для них снарядами. Понятно, что их неудобно брать — должна быть своя техника. Бросать нельзя — могут расколоться. К тому же все это происходит в экстремальных условиях — на улице при минусовой температуре, — приводит слова Нигматуллина «Интерфакс».

Лёд для ледяных «гирь» и «штанг» было решено привезти с местных водоёмов. При этом инвентарь заготавливают с запасом — на случай, если спортсмены всё-таки разобьют несколько глыб.

Ранее, как писал NEWS.ru, спасатели назвали признаки крепкого льда на водоёмах. Наиболее прочный имеет синеватый или зеленоватый цвета. Матово-белому или желтоватому доверять не стоит. При этом самый крепкий лёд — прозрачный.