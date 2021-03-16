Самодурова — об обнажённой фотосессии Туктамышевой: мне очень понравилось

https://static.news.ru/photo/b6c568ea-8671-11eb-9c20-96000091f725_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: instagram.com/maximmagazinerussia

Российская фигуристка Софья Самодурова, выступающая в группе Алексея Мишина, высказалась по поводу откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой в мужском журнале Maxim.

Понравилась ли мне фотосессия? Да, почему нет? Очень красивая! Кто бы ни пришёл в Maxim, это всегда вызовет большой резонанс. И без негативных отзывов, к сожалению, никак. Кто-то на это смотрит нормально, а кто-то говорит: «Ой, какой ужас». Мне очень понравилось. Но самое главное, что понравилось самой Лизе, — передаёт слова Самодуровой Sport24.

Также фигуристка рассказала, какие эмоции испытала, когда узнала, что Туктамышева выдала удачный прокат на финале Кубка России, который гарантировал ей поездку на чемпионат мира.

Была очень сильно и искренне рада за Лизу. Мы с ней очень хорошо общаемся. Я мало с кем из группы хорошо общаюсь. Может, человека два. И Лиза — одна из них. Просто я знаю, как она тренируется. Знаю, сколько она шла к этому чемпионату мира, как она отдаёт на льду всю себя. Это надо видеть, — отметила Самодурова.

Софья Самодурова является чемпионкой Европы 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр отметил, что хочет принять участие в пяти Олимпийских играх.