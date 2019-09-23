Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо, комментируя поражение в четвертьфинале чемпионата Европы, заявил, что его подопечные не заслужили выхода в полуфинал турнира.
Мы не заслужили выхода в полуфинал, — приводит слова тренера Siol.net.
Саммелвуо добавил, что на протяжении всего турнира он твердил, что Россию нельзя было причислять к фаворитам.
Как сообщалось, россияне уступили словенцам в четырёх партиях — 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25) и не смогли защитить титул чемпионов континента, завоёванный два года назад на предыдущем европейском первенстве, писал News.ru.
Нынешний турнир проходит в четырёх странах — Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах. Российская сборная без потерь прошла предварительный турнир, одержав пять побед в «словенской» группе, матчи которой проходили в Любляне. В том числе были обыграны и хозяева площадки.