https://static.news.ru/photo/c9a6e990-de96-11e9-ae68-fa163e074e61_660.jpg Фото: russiamensvolley/vk.com

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо, комментируя поражение в четвертьфинале чемпионата Европы, заявил, что его подопечные не заслужили выхода в полуфинал турнира.

Мы не заслужили выхода в полуфинал, — приводит слова тренера Siol.net.

Саммелвуо добавил, что на протяжении всего турнира он твердил, что Россию нельзя было причислять к фаворитам.

Как сообщалось, россияне уступили словенцам в четырёх партиях — 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25) и не смогли защитить титул чемпионов континента, завоёванный два года назад на предыдущем европейском первенстве, писал News.ru.

Нынешний турнир проходит в четырёх странах — Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах. Российская сборная без потерь прошла предварительный турнир, одержав пять побед в «словенской» группе, матчи которой проходили в Любляне. В том числе были обыграны и хозяева площадки.