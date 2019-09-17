https://static.news.ru/photo/f683a16c-d8ef-11e9-bf38-fa163e074e61_660.jpg Туомас Саммелвуо Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Мужская сборная России по волейболу выиграла четвёртый матч на чемпионате Европы. В трёх партиях россияне, возглавляемые финским специалистом Туомасом Саммелвуо, победили команду Суоми.

Счёт поединка по партиям — 25:17, 26:24, 25:22.

Самыми результативными в составе нашей сборной стали Виктор Полетаев (19 очков) и Дмитрий Волков (14).

В другом матче игрового дня сборная Северной Македонии со счётом 3:1 переиграла команду Белоруссии.

В турнирной таблице группы С, игры которой проходят в Словении, россияне уверенно занимают первое место с 12 набранными очками после четырёх игр. На второй строчке — хозяева площадки (9 очков, 3 игры). Именно со словенской командой наши волейболисты встретятся в заключительном матче группового этапа в среду, 18 сентября (начало матча в 18:30 мск).

В предыдущем поединке на европейском первенстве сборная России в трёх сетах обыграла команду Северной Македонии, писал ранее News.ru.