«Сами дали поводы цепляться»: что ждёт Россию после допинга Полянского

Международный союз триатлонистов 13 августа объявил о положительном допинг-тесте россиянина Игоря Полянского. В крови спортсмена обнаружен запрещённый препарат эритропоэтин. Атлету грозит дисквалификация на четыре года. Теперь разбираемся, чем это опасно для России.

Давайте сразу: история с триатлонистом — первый допинг-скандал нашей сборной на прошедшей Олимпиаде-2020 в Токио. Хотя спортсмен сдал пробу ещё до отъезда в столицу Японии на последнем сборе.

Кто такой Полянский

Пусть большинство болельщиков знают фамилию Полянского в большей степени благодаря его брату Дмитрию, Игорь всё равно не последний человек в триатлоне. На Игры-2020 он отобрался в самый последний момент, благодаря чему Россия сумела принять участие в первой в олимпийской истории смешанной эстафете.

В личной гонке он не сумел пробиться в топ-40, заняв 43-е место (его брат стал 32-м). Но в этот раз спортсмены сделали ставку как раз на смешанную дисциплину. Правда из-за проблемы с плечом Анастасии Горбуновой удалось зацепиться только за топ-15. В итоге команда заняла 14-е место. Но теперь и этот результат может быть аннулирован. Хорошо хоть медаль не потеряем.

Для Игоря эта Олимпиада стала второй, до этого он выступал в Рио-2016. Он побеждал на этапах Кубка мира, ему надевали медали чемпионатов Европы. И никакого допинга. Спортсмен всегда был чист.

Игорь Полянский instagram.com/polyanskiy_tri_rus

Теперь, после неудачной пробы А, у него есть возможность вскрыть вторую пробу В, и если она покажет тот же результат, атлет может обратиться в Спортивный арбитражный суд и попытаться доказать своё честное и чистое имя. Но, как известно, эритропоэтин — тяжелейший препарат, который принять случайно практически невозможно. Так что, судя по всему, Игорь нанёс новый удар по России.

Однако всегда есть какое-то «но». В этой истории уж точно. Дело в том, что по ходу Олимпиады с таким же результатом попалась и украинка Юлия Елистратова. Супруг спортсменки Владимир Турбаевский, который в прошлом также выступал в триатлоне, предположил, что препарат мог попасть в организм через прививку от коронавируса, так как только через инъекцию эритропоэтин может оказаться в биоматериале спортсмена.

Что теперь будет с Россией?

После массовых скандалов со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, исключения российских атлетов из Игр-2016 в Рио и лишения национальной символики на ближайшие два года к России есть уйма вопросов со стороны международного сообщества. Только вот у самих «рыльце в пушку». Не будем забывать о тех скандалах, которые случились в Токио (на допинге попались бахрейновский бегун Садик Миху, кениец Марк Одиамбо, грузин Беник Абрамян, британец Чиджинду Уджа, бразильянка Тандара Кайшета, нигерийка Блессинг Окагбаре, австралиец Джейми Кермонд). И вероятно, это минимальное число атлетов, принимающих запрещённые препараты.

Но кого волнуют эти данные, когда допинг нашли у россиянина? Его случай породит новую волну ненависти ко всем спортсменам. Благо после гребцов Павла Сорина и Никиты Моргачёва, которые перед тем как отправиться в Токио, были пойманы на мельдонии, не поднялась волна негатива.

Старший партнёр Forward Legal, спортивный юрист Алексей Карпенко в разговоре с NEWS.ru считает, что новый скандал не должен разразиться. Всё, о чём стоит беспокоиться, — о дисквалификации конкретного спортсмена.

Нет, российскому спорту это ничем не грозит. Это грозит только дисквалификацией конкретного спортсмена. Если вы пописали и выяснилось, что вы употребляли допинг вне зависимости от того, из России вы или из Намибии, Международный олимпийский комитет не имеет никакого отношения к допингу. Этим занимается WADA, — сказал Карпенко.

Соответственно, если будут выявлены результаты с положительной допинг-пробой и после вскрытия пробы В допинг будет подтверждён, последуют санкции.