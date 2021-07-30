Садись, пять: россияне провели очередной успешный день на Олимпиаде

В очередной соревновательный день Олимпиады в Токио россияне завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Главными героями дня стали Евгений Рылов и Виталина Бацарашкина, которые одержали по второй победе на этих Играх. Подводим итоги нового олимпийского дня.

Модный лук и серебряные вёсла

Блистательно выступила в личном первенстве российская лучница Елена Осипова. Спортсменка ураганом прошлась по сетке, одержав победы над топовыми спортсменками, среди которых представительница Южной Кореи Кан Чхэ Ён. В полуфинале россиянке противостояла итальянка Лучилла Боари, которую Осипова вынесла всухую — 6:0.

В финале спортсменка из России попала ещё на одну кореянку — первый номер мирового рейтинга Ан Сан. У Осиповой до этого поединка не было побед на крупных международных турнирах, и в квалификации она заняла последнее место, поэтому по всем раскладам Сан должна была взять лёгкое золото.

Елена Осипова golovanov_kivrin/olympic_russia/instagram.com

Однако Осипова зубами вцепилась в соперницу, которая явно переволновалась и не всегда била в «десятку». В итоге перестрелка дошла до тай-брейка, где всё-таки сильнее оказалась титулованная кореянка. Несмотря на поражение в финале, Осипова в своей модной панаме надолго запомнится российским болельщикам. Она билась до последнего и продемонстрировала на Играх сумасшедший для себя результат.

Ещё одной неожиданностью стало очередное серебро в академической гребле. На этот раз российских болельщиков порадовала Анна Пракатень, выступавшая в лодке-одиночке. До неё последний раз отечественные спортсмены брали медали в далёком 1980-м. Понятно, что россиянки на пьедестале ранее вообще никогда не оказывались. Пракатень здорово прошла предварительные старты и в финале намного опередила всех соперниц.

Всех, кроме одной. Представительница Новой Зеландии Эмма Твигг была ещё мощнее и с большим запасом пришла к финишу. Пракатень после окончания гонки расплакалась, но это были слёзы счастья.

Анна Пракатень golovanov_kivrin/olympic_russia/instagram.com

Триумф мультимедалистов

У сборной России на этом турнире появились первые двукратные олимпийские чемпионы, причём произошли эти события друг за другом в один день. Сначала очередную блестящую победу одержал пловец Евгений Рылов, которому не было равных на дистанции 200 метров брассом на спине. После триумфа россиянин не выглядел самым счастливым человеком на Земле и даже констатировал, что не показал свой максимум. Повторивший олимпийский рекорд Рылов с сожалением сказал, что хотел бы проплыть побыстрее.

Такой же спокойной была и Виталина Бацарашкина, которая взяла второе золото в стрельбе. На этот раз она шикарно отработала с пневматическим пистолетом, стреляя на дистанции 10 метров. В финале россиянка добралась до перестрелки с кореянкой Мин Чон Ким, где превзошла соперницу. После второй победы на турнире и третьей медали Бацарашкина также сохраняла спокойствие и не прыгала до потолка от счастья. Наверное, с другим темпераментом делать в стрельбе нечего.

Виталина Бацарашкина Владимир Песня/РИА Новости

Мания преследования

Омрачить радость от блестящего выступления Рылова решили его соперники. Ставший вторым американец Райан Мёрфи сделал странное высказывание о возможном нечестном характере заплыва, при этом не уточнил, что именно его смущает. Решил вставить свои пять копеек и бронзовый призёр Люк Гринбанк, который сначала обнимался с Рыловым, а затем сделал пространное заявление о существовании государственной системы поддержки допинга. Где существует такая система, британец, конечно, не уточнил, но мы-то с вами всё понимаем.

Мёрфи в итоге извинился перед Рыловым, причём рассказал об этом сам россиянин. Он же неожиданно выступил в качестве адвоката американца, заявив, что того неправильно поняли. Очень великодушный поступок настоящего профессионала, который на упреки и выпады отвечает исключительно золотыми медалями.

Райан Мёрфи (США), Евгений Рылов (ОКР) и Люк Гринбанк (Великобритания) Sven Simon via www.imago-images.de/Global Look Press

Вблизи победы

Золотых медалей в пятницу могло бы быть ещё больше, но удача не всегда была на стороне россиян. Драматичным получился полуфинал у дзюдоистов в весовой категории свыше 100 килограммов. Россиянин Тамерлан Башаев в концовке поединка хотел провести приём против грузина Гурама Тушишвили, но тот здорово контратаковал и опустил россиянина спиной на татами. Реабилитировался Башаев в поединке за третье место с украинцем Яковом Хаббо и взял бронзовую медаль.

Самым ярким воспоминанием от Игр для Башаева наверняка останется четвертьфинальный поединок. Там он смог взять верх над легендарным французом Тедди Риннером, который выиграл две последние Олимпиады в этом весе.

Павел Сухов, Сергей Бида и Никита Глазков Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ещё одно золото ушло от российских шпажистов. Команда в составе Сергея Биды, Никиты Глазкова, Павла Сухова и Сергея Ходоса героически дошла до финала, убрав по пути с дороги главных фаворитов — итальянцев, но в финале была тенью самой себя. Соперники россиян по решающему поединку — японцы — шикарно чувствовали себя на родной дорожке и практически всегда были на шаг впереди. Итогом стала уверенная победа японцев со счётом 45:36.

Россияне, несмотря на завоёванное серебро, покидали зал с низко опущенными головами. Второе место амбициозная команда посчитала поражением.

За того парня

Отдать должок испанскому теннисисту Пабло Карреньо-Бусте, выбившему из турнира россиянина Даниила Медведева, взялся его соотечественник Карен Хачанов. Он провёл образцовый матч и победил соперника даже слишком легко — 6:3, 6:3. В финале россиянин сыграет с немцем Александром Зверевым, который сенсационно выбил из турнира Новака Джоковича.

Первая ракетка мира после обидного поражения в полуфинале практически без отдыха побежал сражаться вместе с Ниной Стоянович за выход в решающий матч Олимпиады в миксте. Но и там лучшего теннисиста мира ждало разочарование: сербский дуэт в двух сетах уступил россиянам Елене Весниной и Аслану Карацеву, которые провели отличный матч. Кстати, золото пара разыграет с соотечественниками Андреем Рублёвым и Анастасией Павлюченковой, а это значит, что победа от России в этом виде программы никуда не уйдёт.