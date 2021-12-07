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«С сексом у вас всё в порядке»: Сигалова о номере Медведевой и Милохина

Хореограф Алла Сигалова заявила, что в номере Медведевой и Милохина нет проблем с сексом
16:44, 07 декабря 2021
«С сексом у вас всё в порядке»: Сигалова о номере Медведевой и Милохина Даня Милохин и Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Хореограф-постановщик Алла Сигалова заявила, что в новом номере двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в «Ледниковом периоде» нет проблем с сексом. По мнению Сигаловой, пара с «кайфом» откатала новую программу, её слова приводит «Спорт-экспресс».

Классная, невероятная пара, просто сумасшедшие. Такой кантиленный и обкатанный номер. С таким драйвом, кайфом они все это сделали. Конечно, с сексом у вас, ребят, всё в порядке, — сказала Сигалова.

Пара Евгении Медведевой и Дани Милохина является главными хедлайнерами нового сезона передачи «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что российская фигуристка, экс-чемпион мира Евгения Медведева снялась в клипе на песню «Дико влюблены» Дани Милохина и Николая Баскова.

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