«С сексом у вас всё в порядке»: Сигалова о номере Медведевой и Милохина
Хореограф Алла Сигалова заявила, что в номере Медведевой и Милохина нет проблем с сексом
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:44, 07 декабря 2021
Даня Милохин и Евгения МедведеваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Хореограф-постановщик Алла Сигалова заявила, что в новом номере двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в «Ледниковом периоде» нет проблем с сексом. По мнению Сигаловой, пара с «кайфом» откатала новую программу, её слова приводит «Спорт-экспресс».
Классная, невероятная пара, просто сумасшедшие. Такой кантиленный и обкатанный номер. С таким драйвом, кайфом они все это сделали. Конечно, с сексом у вас, ребят, всё в порядке, — сказала Сигалова.
Пара Евгении Медведевой и Дани Милохина является главными хедлайнерами нового сезона передачи «Ледниковый период».
Ранее сообщалось, что российская фигуристка, экс-чемпион мира Евгения Медведева снялась в клипе на песню «Дико влюблены» Дани Милохина и Николая Баскова.