«С сексом у вас всё в порядке»: Сигалова о номере Медведевой и Милохина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порноактриса из Санкт-Петербурга под псевдонимом MihaNika69 заявила, что готова провести ночь с российским шахматистом Яном Непомнящим, если тот сможет победить норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону. На своей странице в Instagram девушка опубликовала собственное фото с табличкой, на которой написано обращение к спортсмену.

Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь, — говорится в сообщении, снабжённом хештегом #Nepogambit. На данный момент в матче за шахматную корону завершено восемь партий. По...