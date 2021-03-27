С полной квотой, но без медали: чего добились Коляда и Семененко на ЧМ

В соревнованиях мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию мы не претендовали на золотые медали. Задача минимум состояла в том, чтобы побороться за три квоты, максимум — зацепиться за бронзу первенства. Мы справились только с одной. Как это было, рассказывает NEWS.ru.

Два из двух

Ещё в короткой программе Евгений Семененко доказал, что зря все так ополчились против его поездки в Стокгольм на чемпионат мира. Да, ему только 17 лет, он никогда не выступал на столь масштабных турнирах, а последний чемпионат России и вовсе завалил, заняв только 11-е место. Но на дебютном для себя чемпионате мира подопечный Алексея Мишина показал отличный результат. Ни в короткой программе, ни в произвольной он не допустил ни одного падения. И это при том, что фигурист откатал вполне себе серьёзный контент. В произвольной программе Семененко исполнил четверной тулуп, четверной сальхов и два тройных акселя. Всё чисто.

Отдельно стоит отметить то, как эмоционально, с душой катал фигурист всю свою программу: от первой до последней минуты. Даже если сравнивать со вчерашним прокатом Елизаветы Туктамышевой, то в свой номер Семененко вложился намного больше. Впрочем, в эмоциональном плане прокаты мужчин были намного сильнее. Этим отличился не только Женя.

Итоговая восьмая строчка Семененко в итоге привела Россию к трём квотам на будущий сезон. Да, уже появилась информация о том, что третью квоту для Олимпиады нужно будет подтвердить на турнире Nebelhorn Trophy. Зато на чемпионат мира — 2022 мы точно едем в полном составе, и вклад Евгения в это достижение очень велик.

Контент не для победителей

Естественно, главной надеждой от мужчин в сборной России на чемпионате мира был Михаил Коляда. То, что ученик Мишина сможет попасть в пятёрку сильнейших, не было сомнений ни у кого. Особенно после короткой программы, в которой фигурист обеспечил себе определённый задел. Однако от Миши ждали более высокого результата — борьбу за бронзу чемпионата.

Михаил Коляда Jessica Gow/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

И начал он свою произвольную программу «Нуреев» так, словно намерен был отвоевать своё место под солнцем. Был отличный каскад из тулупов 4-3, сольный квад-тулуп, каскад тройной аксель — двойной тулуп, а потом фигурист посыпался. Сначала коснулся льда на сальхове в каскаде, потом упал с трикселя. Несмотря на высокую вторую оценку, эти ошибки не позволили Коляде составить конкуренцию остальным лидерам соревнований. Пока он только пятый.

Результат в целом неплохой, особенно с учётом того, что три квоты в итоге всё равно за нами. Но чтобы бороться за медали на международных стартах (мы не забываем, что следующий сезон олимпийский), Коляда должен усложнять контент. Два квада в мужских соревнованиях на чемпионате мира — это ничто.

Невероятный перформанс Чена

Чемпионат мира в мужских соревнованиях позиционировался как очередной раунд боя между легендарным Юдзуру Ханю и невероятно талантливым Нэтаном Ченом. Каждый из них подходил к турниру с двумя победами на мировых первенствах. В преддверии Олимпийских игр их противостояние было особенно важно — оно бы дало понять, кто на данном этапе находится ближе к олимпийскому золоту.

После короткой программы Ханю шёл впереди, опережая своего заклятого соперника почти на десять баллов (Чен, сорвав один из четверных в короткой, придумал себе трудности). Впрочем, этот отрыв не говорил ровным счётом ни о чём. У обоих фигуристов была заявлено огромное количество четверных в «произволке» — итоговый исход мог быть каким угодно.

Первым же на лёд вышел Чен и сотворил нечто удивительное. Вся программа, состоящая (внимание!) из пяти четверных, была исполнена идеально. Не то что ни одного падения, ни одной даже малюсенькой помарки не было в прокате американца. Это было так дерзко, так мощно, так исторически. Невероятный по сложности номер фигурист исполнил, что говорится, на одном дыхании. После финального аккорда все, кто присутствовал на территории арены, — участники, другие тренеры, комментаторы, организаторы — вскочили со своих мест. А Алексей Ягудин даже не смог сдержать слёз. 320 баллов по сумме двух программ — просто гений!

А вот Юдзуру со своим номером справиться так и не смог. Пришлось спасать сразу три четверных прыжка (когда такое было!). Также на одном из трикселей была ошибка, которая привела к срыву каскада. Все эти грубые помарки вылились в то, что Ханю в итоге завоевал только бронзовую медаль, позволив обойти себя даже 17-летнему соотечественнику Юме Кагияме.

Что ж, кажется, нас ждёт новый олимпийский чемпион в следующем году.