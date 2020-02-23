https://static.news.ru/photo/1e7f9626-5640-11ea-b925-fa163e074e61_660.jpg Марте Рёйселанд Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала свою победу в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Спортсменка отметила, что долго ждала и готовилась к этому чемпионату мира.

Сейчас я очень устала и не думала, что на последнем круге смогу догнать Вирер. Конечно, пять золотых медалей и семь медалей в каждой гонке — это фантастика. В начале последнего круга я больше опасалась за свою позицию, что лишусь медали вообще, но потом тренер сказал, что я догоняю Доротею и могу её обойти, поэтому я собралась и прибавила. Я очень горжусь тем, что смогла обыграть королеву биатлона, — сказала Рёйселанд журналистам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Рёйселанд заняла первое место в гонке с общего старта на чемпионате мира в Италии. Серебряную медаль завоевала итальянка Доротея Вирер, третьей стала шведка Ханна Эберг. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, которая в день гонки отмечает свой 35-й день рождения, финишировала шестой.