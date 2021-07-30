Рылов рассказал о переписке с Мёрфи, намекнувшим на допинг в России

Российский пловец Евгений Рылов рассказал о переписке с американским коллегой и соперником Райаном Мёрфи в Instagram. Видео было опубликовано на странице Olympic Russia.

Списались с Мёрфи в Instagram, он сказал, что произошло недопонимание. Его спросили про допинг в плавании в целом, и он сказал, что не все чистые, на что имел право, частично это так и есть. А его ответ интерпретировали на наш с ним сегодняшний заплыв 200 метров, — сказал Рылов.

Россиянин добавил, что Мёрфи извинился перед ним за возникшее недопонимание в личных сообщениях.

В пятницу, 30 июля, Рылов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио, быстрее всех преодолев дистанцию 200 метров на спине. Более того, россиянин установил олимпийский рекорд. После заплыва Мёрфи сообщил, что на него психологически давит участие в Играх спортсменов, которые могут быть нечистыми. Позже он принёс публичные извинения за свои слова.