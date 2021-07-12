Рылов после победы на Играх отреагировал на слова Мёрфи о допинге в России

Российский пловец Евгений Рылов, ставший двукратным олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 200 м на спине, отреагировал на заявление американского соперника Райана Мёрфи, который сообщил, что на него психологически давит участие в нечистых Играх. Своими мыслями победитель поделился с журналистами.

Я всегда был за честный спорт, я всегда сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента — прим.ред.) и всегда плыву от всей души и честно. Этому я посвятил всю жизнь, и не мог бы себе простить, если бы что-то применял, — сказал Рылов.

Он добавил, что не желает обсуждать комментарий американского соперника.

Сам же Мёрфи отказался от своих слов. После эмоционального предположения он заявил, что не имел в виду конкретного пловца и конкретный заплыв. Его фраза якобы относилась к общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

Как сообщалось ранее, российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио, быстрее всех преодолев дистанцию 200 метров на спине. Более того, россиянин установил олимпийский рекорд.