Рылов оценил перспективы выиграть две золотых медали на следующих ОИ

Двукратный олимпийский чемпион в плавании Евгений Рылов прокомментировал свои перспективы в следующем олимпийском цикле. Его слова приводит «Чемпионат».

В следующем олимпийском цикле уйду либо только на 100 метров, либо только на 200. Плавать и то, и другое организм дальше, наверное, не позволит. В последние годы уже были постоянные сомнения, непростые мышечные перестроения. И особенно ценно, что я сделал золотой дубль на этой дистанции, - сказал Рылов

Также спортсмен отметил, что пока не определился с окончательным выбором и вроде хочется установить мировой рекорд на 200 метрах, но организм говорит, что надо набирать мышечную массу и уходить на 100.

Как сообщалось ранее, российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио, быстрее всех преодолев дистанцию 200 метров на спине.