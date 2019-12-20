Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова призналась, что быстро приняла для себя решение о смене спортивного гражданства, так как хотела выступать на международной арене.
В России очень большая конкуренция в женском фигурном катании, а мне хотелось выступать на международном уровне. Мы долго обсуждали сам переход и те проблемы, которые могут возникнуть, а решение приняла очень быстро, — рассказала спортсменка корреспонденту NEWS.ru.
Также фигуристка сообщила, что рассматривала возможность выступления за Израиль или Белоруссию, но переход в Азербайджан был максимально быстрым и без какой-либо дополнительной бумажной волокиты. Полностью интервью с Екатериной Рябовой вы можете прочитать здесь.
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