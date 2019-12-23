https://static.news.ru/photo/b873b8b6-264d-11ea-8967-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Рябова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова рассказала о том, какие цели преследует в своей карьере. Она считает, что не стоит убивать здоровье, ставя перед собой нереальные планки.

На самом деле, у меня есть планка, о которой я говорила лишь своим родителям: катаюсь этот олимпийский цикл. Если попадаю на Игры (2022 года), то после них и чемпионата мира я уйду из профессионального спорта. Мне здоровье важнее, не буду я себя дальше насиловать. Медали? Очень большая конкуренция в нашем виде спорта, а я реалистка, - приводит слова спортсменки корреспондент NEWS.ru.

Также Рябова призналась, что пока не знает чем займётся после завершения спортивной карьеры. Есть вариант работы как в шоу, так и в качестве тренера.

Полностью интервью с фигуристкой вы можете прочитать здесь.

Ранее NEWS.ru писал, что Слуцкая раскритиковала прошедший в Москве этап Гран-при по фигурному катанию.