Русский язык и кумир Медведева: юниорский ЧМ выиграла необычная американка

В Таллине завершился чемпионат мира среди юниоров. Наши фигуристки по известным причинам на турнир допущены не были. В связи с этим пьедестал в женских соревнованиях получился непривычным — впервые за шесть лет ЧМ среди юниоров выиграла не россиянка. Но у победительницы из США Изабо Левито очень много общего с Россией. Рассказываем о новой чемпионке мира.

Победа на тоненького

В отсутствие российских фигуристок Изабо Левито называлась одной из фавориток соревнований. Оно и понятно. Последние два года фигуристка выступает очень стабильно и показывает хорошие результаты. В этом сезоне она выиграла этап-Гран-при во Франции (на этом этапе не участвовали россиянки), а в Австрии заняла второе место, пропустив вперёд только ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьёву. Также в нынешнем соревновательном году спортсменка попала на пьедестал первого для себя взрослого чемпионата США — расположилась на третьей строчке.

Оправдывать свой статус фаворитки соревнований Изабо начала прямо в короткой программе. Элементов ультра-си она не исполнила, но зато удивила зрителей сложным каскадом. Фигуристка вставила в программу тройной лутц — тройной риттбергер. Это вторая попытка исполнения дорогого каскада на официальных соревнованиях. И если на чемпионате США на элементе был зафиксирован недокрут, то на мировом первенстве она со своей задачей справилась отлично. По итогам короткой программы набрала 72,5 баллов и расположилась на промежуточном первом месте с отрывом почти в три балла.

А вот в произвольной фигуристка отказалась от сложного каскада. Она заменила его на флип-риттбергер. Возможно, эти изменения связаны с желанием фигуристки избавить себя от лишних рисков — всё-таки процент удачного исполнения элемента был не столь высоким. Однако стратегия спортсменки чуть было не провалилась. Упрощённый каскад в купе с другими не очень дорогими элементами привели к тому, что в произвольной она показала второй результат. В итоге только благодаря преимуществу в короткой ей удалось обойти кореянку Джиа Шин. Их отделили друг от друга сотые доли балла.

«Русская» американка

Примечательно, что в произвольной программе фигуристка выступала под «Русский танец» П.И. Чайковского. Да, россиян на турнире не было, но дух России присутствовал всё равно!

Изабо Левито Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Но программа — далеко не единственная вещь, которая связывает Изабо с Россией. Весь тренерский штаб американки состоит из российских специалистов. Фигуристку с четырёх лет тренирует супружеская пара Юлия и Вячеслав Кузнецовы. Также к рабочему процессу привлечён двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов, экс-танцор из Грузии Отар Джапаридзе и педагог по балету Жанна Палагина. Благодаря такой мощной русскоязычной команде американка даже освоила русский язык. Наши фигуристки Софья Муравьёва и Анастасия Зинина не могли скрыть своего удивления после того, как на одном из этапов Гра-при к ним подошла Левито и заговорила на русском.

К слову, русский — третий по счёту язык, которым владеет фигуристка. Мать девочки — итальянка. Поэтому в активе фигуристки английский, итальянский и русский языки. По словам тренера спортсменки, её подопечная понимает 40 процентов устной речи на русском.

Левито удивляет внимание не только языку. Спортсменка вдохновляется российскими фигуристками. Её кумирами являются Евгения Медведева и Алёна Косторная. А ещё она неоднократно отмечала важность элементов ультра-си. Она считает, что невозможно претендовать на высокие места на мировой арене, не имея в арсенале четверных прыжков. Именно поэтому она активно разлучает сложные элементы. Левито даже уже пыталась на одном из небольших стартов исполнить четверной тулуп, но попытка не увенчалась успехом. На элементе был зафиксирован недокрут, а затем и вовсе случилось падение. Однако Изабо не намерена останавливаться. Она хочет в ближайшее время освоить тройной аксель и довести до ума четверной прыжок.

Правда тренер Кузнецова отмечает, что они не будут гнаться за сложными элементами, а попытаются вводить их постепенно. Их главная цель продлить спортивную карьеру фигуристки, а не освоить все сложные элементы, чтобы потом она ими пользовалась в лучшем случае до пубертата.

Уже сейчас Изабо Левито выглядит весьма перспективной фигуристкой. Без российских спортсменок она имеет хорошие шансы быть в числе лидеров на мировой арене. Особенно если освоит хотя бы один элемент ультра-си.