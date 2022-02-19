Русский лыжный король и очередной успех в фигурке: итоги олимпийского дня

Предпоследний олимпийский день завершился. Главным его героем стал один человек — лыжник Александр Большунов, но были и другие российские спортсмены, которые заслужили внимания и большого уважения за выступления, которые показали. Расскажем о каждом из них и предвосхитим воскресенье — последний день на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Александр великий

Тот случай, когда из подзаголовка сразу понятно, о ком пойдёт речь. Лыжник Александр Большунов в субботу выиграл масс-старт свободным стилем и завоевал очередное золото. Россиянин был быстрее всех на укороченной марафонской дистанции. 50 километров сократили до 30 из-за плохих погодных условий. Из-за них же старт перенесли на час позже. Всё это, как казалось, играет на руку главному конкуренту Большунова — норвежцу Йоханнесу Клебо, но тот не смог финишировать из-за проблем с желудком.

Так получилось, что главным конкурентами Большунова стали соотечественники. Серебро досталось Ивану Якимушкину, отставшему от чемпиона на 5,5 секунды. Артём Мальцев и Денис Спицов пришли к финишу четвёртым и шестым соответственно. Ну а тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Всего на Играх в Пекине Большунов завоевал целых три золотых медали. Ранее он выиграл вместе с командой эстафету, а также победил в скиатлоне. Кроме того, в его активе серебро в гонке с раздельным стартом и бронза в командном спринте с Александром Терентьевым.

Прошедшие две недели превратили Александра из потрясающего спортсмена в великого, в этом теперь нет никаких сомнений. Он главный герой Олимпиады для России. При всём уважении к Анне Щербаковой и другим спортсменам, три золота есть три золота. Это отметили и в Олимпийском комитете России, назначив Большунова знаменосцем на церемонии закрытия Игр.

Большунов поедет домой не только великим, но и небедным спортсменом. На его банковский счёт упадёт более 16 млн рублей — это только вознаграждение от правительства РФ. Наверняка это не единственные деньги, которые он получит за легендарные две недели. Не футбольные деньги, но всё равно вполне достойные.

Хороший день для фигурного катания

В самом скандальном виде спорта как минимум на этой Олимпиаде, а возможно, и во все времена, в фигурном катании сегодня было спокойно. Пары откатали произвольную программу, китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун с минимальным отрывом победили, а наши Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали. Бронза тоже у наших — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. От золота наших отделило полбалла (239,88 против 239,25), но и этот результат проще признать хорошим, чем расстраиваться из-за него.

Если бы нам в целом на этих Играх везло чуть больше, золотых медалей было бы уже не шесть, а штук девять (вспомнить хотя бы упущенные шансы Латыпова в биатлоне), но если переживать из-за каждого проигрыша или упущенной победы, на жизнь нервов не хватит. Тем более, что даже без тех медалей Россия показывает достойный результат — 31 награда: 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. И Олимпиада ещё не закончилась, в воскресенье мы кое на что очень серьёзно надеемся.

Старты воскресенья

Лыжные гонки

6:00, 30 км, свободный стиль, женщины. За Россию побегут Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Мария Истомина и Анастасия Рыгалина. Шансов на награды меньше, чем у мужчин, но надежда есть.

Хоккей

7:10, мужчины, финал. Сборная России встретится с Финляндией. Подопечные Алексея Жамнова попробуют стать чемпионами на второй Олимпиаде подряд. Шансы на победу оцениваются в 48-49 процентов. Да, финны считаются фаворитами, но это абсолютно ни о чём не говорит. Хоккеисты обеих команд прекрасно знакомы между собой по выступлению в КХЛ, их уровень примерно схож, и матч может пойти по любому сценарию. Самый вероятный — матч будет равный, напряжённый, не очень результативный. Возможно, с дополнительным временем и буллитами. Последнего очень не хотелось бы. В любом случае готовиться нужно к тому, что понервничать придётся.