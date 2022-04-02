«Русские разберутся»: Степанова жёстко ответила норвежскому журналисту

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова опубликовала в Telegram-канале переписку с норвежским журналистом, который предложил ей ответить на критику главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Спортсменка потребовала, чтобы репортёр не лез в дела русских. Ранее Вяльбе заявила, что у Степановой звёздная болезнь, так как она слишком часто выступает на телевидении.

Последнее, что меня волнует, это какой-то норвежский репортёр, желающий «дать мне шанс объясниться». Вы хотели комментарий? Пожалуйста: не лезьте не в своё дело, русские между собой отлично разберутся, спасибо большое за внимание, — написала Степанова.

Ранее спортсменка ответила на критику Вяльбе. Лыжница отказалась вступать в публичную полемику и заявила, что критика руководства послужит для неё отличным стимулом.

На Олимпийских играх в Пекине Степанова выиграла золотую медаль в эстафете.