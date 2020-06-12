РУСАДА возобновит допинг-тестирования с 15 июня

https://static.news.ru/photo/7b15279a-acc4-11ea-b437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что организация собирается возобновить допинг-тестирование спортсменов начиная со следующей недели.

Думаю, со следующей недели мы сможем проводить тестирование спортсменов. Скорее всего, наши тестирования сможем проводить уже по всей стране, — цитирует Пахноцкую РИА Новости.

Она отметила, что у РУСАДА всё было готово ещё 20 мая: были протестированные на коронавирус специалисты со справками,закуплены необходимые костюмы и согласованные с WADA и Роспотребнадзором инструкции.

Взятие проб было прекращено 28 марта из-за распространения коронавируса.

Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус обратился к руководителям спортивных федераций. Он подчеркнул, что качество и непрерывность тестирования повышают уровень доверия к юрисдикции. Он попросил их подготовить фактические места для тестирования, писал NEWS.ru.