https://static.news.ru/photo/c2bf6554-262f-11ea-bc47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по ноябрь 2019 года протестировало 18 фигуристов национальной сборной.

По три рада допинг-тестирование проходили Александра Степанова, Иван Букин и Александр Самарин. Дважды на допинг были проверены Аполлинария Панфилова, Даниил Самсонов и Ксения Синицына, сообщает ТАСС.

Также тесты сдавали Екатерина Андреева, Юлия Артемьева, Дарио Чиризано, Артур Даниэлян, Алена Канышева, Ирина Хавронина, Андрей Мозалев, Михаил Назарычев, Дмитрий Рылов, Александр Шустицкий, Софья Тютюнина и Виктория Васильева.

Ранее NEWS.ru писал, что РУСАДА с января по сентябрь 2019 года провело тестирование 791 российского легкоатлета. Они проверялись на допинг чаще, чем представители других видов спорта.