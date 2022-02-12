РУСАДА продолжит разбирательство по делу Валиевой

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Американский журналист Дэвид Лис негативно отреагировал на решение спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпийских игр в Пекине. По его мнению, от решения CAS проиграло всё олимпийское движение. Ранее суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) на временное отстранение спортсменки. Своими мыслями журналист поделился в Twitter The Skating Lesson.

Камила Валиева приняла запрещённый препарат для сердца и получила разрешение выступать на Олимпиаде. Олимпийское движение сегодня проиграло, — написал Лис. Также журналист добавил, что теперь все спортсмены будут знать, что...