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РУСАДА продолжит разбирательство по делу Валиевой

10:41, 14 февраля 2022
РУСАДА продолжит разбирательство по делу Валиевой Камила Валиева Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательство по делу фигуристки Камилы Валиевой и её положительной допинг-пробе. Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA). 

Разбирательство по существу очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке, — говорится в сообщении ITA.

Ранее в понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

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