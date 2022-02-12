РУСАДА продолжит разбирательство по делу Валиевой

Камила ВалиеваФото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательство по делу фигуристки Камилы Валиевой и её положительной допинг-пробе. Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA).
Разбирательство по существу очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке, — говорится в сообщении ITA.
Ранее в понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах обнаружили запрещённый препарат триметазидин.