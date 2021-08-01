РУСАДА ответило на заявление USADA о мошенничестве в российскойском спорте
Анастасия Савина
Анастасия Савина
12:39, 01 августа 2021
Читайте нас в Google Новости
Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который выступил с обвинениями в сторону России, сказав, что в государстве продолжается мошенничество с допингом. Слова руководителя РУСАДА приводит «Р-Спорт».
К сожалению, коллега не знает, что всемирный антидопинговый кодекс основан на презумпции виновности. Статья 5 кодекса указывает на принцип тестирования, по которому каждый спортсмен в любое время может быть уведомлен антидопинговым агентством о необходимости сдать тест. Именно каждый спортсмен, — заявил Буханов.
Он добавил, что тестирование основано исключительно на основе выборки, которая и учитывает критерий риска употребления запрещённых препаратов.
Ранее руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович заявил, что организация обсудит слова главы USADA.
Напомним, американец потребовал опубликовать в свободном доступе все результаты допинг-тестов российских спортсменов. Тайгарт убеждён, что на самом деле в России не изменилась ситуация с использованием запрещённых препаратов, а МОК и WADA, в свою очередь, «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях.