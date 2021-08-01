РУСАДА ответило на заявление USADA о мошенничестве в российскойском спорте

Руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович заявил, что организация обсудит слова президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который ранее обрушился с обвинениями на выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио. Слова главы комиссии приводит ТАСС.

Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт...