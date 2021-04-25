РУСАДА отстранило игрока КХЛ за нарушение антидопинговых правил на два года

https://static.news.ru/photo/dcb6e03e-a696-11eb-91d9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

33-летний экс-хоккеист «Амура» Михаил Климчук дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Федерация хоккея России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Климчука Михаила на два года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 21 мая 2020 года, — говорится в сообщении.

Последний раз Климчук играл за «Амур» в сезоне-2013/14. На счету Климчука 44 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и восемь очков (пять заброшенных шайб и три результативные передачи).

Ранее сообщалось, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что российские тренеры неправильно используют силы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. По его словам, во время последних выступлений за национальную команду он сумел забить лишь один гол. И все вопросы необходимо задавать специалистам, работающим в сборной.