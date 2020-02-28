Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцая надеется, что новый президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Евгений Юрченко сможет помочь организации восстановить имя на международном уровне.
Я человек позитивный и хочу думать, что Евгений будет способен помочь федерации. У него, к сожалению, нет большого количества времени, чтобы как следует провести подготовительные работы. От него и российские спортсмены, в первую очередь, и международная общественность, во вторую очередь, ждут не каких-то слов, а конкретных, внятных, чётких действий. Да, он остался единственным кандидатом, но критерии были озвучены, опубликованы на сайте Олимпийского комитета. Скажем так, он единственный из всех кандидатов, кто соответствовал всем критериям — это уже позитивный момент, — сказала Пахноцкая корреспонденту NEWS.ru.
Кроме того, она добавила, что первоочередным делом, на которое стоит обратить внимание бывшему вице-губернатору Воронежской области, является возвращение нейтральных статусов честным спортсменам.
Я хочу думать, что его избрание и его действия помогут нашим российским спортсменам, у которых нет вопросов в нарушении антидопинговых правил, получить свои нейтральные статусы и путёвки на международные соревнования. Это первое, о чём он должен думать. Второе — налаживание диалога с международными федерациями. А третье — возвращение вменяемого статуса ВФЛА, — заключила она.
Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) 28 февраля избрали новым президентом организации Евгения Юрченко, который был единственным кандидатом на пост.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, обращаясь к делегатам внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), напомнил о судьбе спортсменов, ранее писал NEWS.ru.
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