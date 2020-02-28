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В деле Александра Логинова, помимо сотрудницы IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен, были и другие информаторы. Выяснилось, что некие данные на россиянина в полицию передали члены независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Как отмечает «Газета.Ру», они доложили стражам порядка о том, что тренер Логинова Касперович прошёл в рабочую зону для общения со спортсменами по чужой аккредитации. По их сведениям, он мог сделать...