РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что расследование необходимо для выявления всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищённого лица». Ранее в допинг-тесте 15-летней российской фигуристки, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин.

В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 Общероссийских антидопинговых правил и статьёй 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки, — говорится в сообщении.

По данным ITA, пробу у Валиевой взяли 25 декабря прошлого года во время ЧМ России по фигурному катанию в Петербурге. О найденном в тесте триметазидине лаборатория, аккредитованная WADA, сообщила только 8 февраля 2022 года. После этого спортсменка была отстранена от соревнований. Позже РУСАДА разрешило ей участвовать в Олимпийских играх.

МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде. Утвердить результаты командного турнира и распределить медали в фигурном катании можно будет только после решения выездной панели CAS.

Также сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) принимает все возможные меры для защиты золотой медали российских фигуристов на Играх в Пекине, говорится в официальном заявлении ОКР.