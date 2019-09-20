https://static.news.ru/photo/5384b502-db9a-11e9-ab53-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что в преддверии Олимпийских игр-2020 в Токио его беспокоит ситуация с легкоатлетами.

Меня реально беспокоит ситуация с лёгкой атлетикой перед Токио. Сопровождает холодок, как в 2016 году. Я тогда не работал, но активно следил. Время, конечно, покажет и расставит всё на свои места, но мы могли бы выйти из ситуаций с поднятой головой, — сказал он на пресс-конференции.

В начале декабря 2018 года Международная федерация лёгкой атлетики (ИААФ) продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские легкоатлеты будут выступать на Олимпийских играх — 2020 в Токио вне зависимости от статуса ВФЛА, писал News.ru.