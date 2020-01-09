https://static.news.ru/photo/a9110d36-32bb-11ea-a113-fa163e074e61_660.jpgМария ЛасицкенеФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) пригласило Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову и Сергея Шубенкова на ближайшее заседание, которое состоится 10 января.
Всероссийская федерация легкой атлетики отправила Марии, Анжелике и Сергею письма с предложением принять участие в ближайшем заседании президиума, — приводит слова руководителя пресс-службы Натальи Юхаревой ТАСС.
На заседании поднимутся вопросы, которые были затронуты в открытом письме, опубликованном спортсменами в конце декабря: коммуникации ВФЛА с Athletics Integrity Unit (независимый легкоатлетический дисциплинарный орган) и World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), а также вопросы получения нейтрального статуса.
Ранее NEWS.ru писал, что Ласицкене, Шубенков и Сидорова завели Instagram комиссии атлетов ВФЛА.