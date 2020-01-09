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Бывшая российская биатлонистка Наталья Сорокина сравнила новичка сборной России Карима Халили с лидером национальной команды Александром Логиновым.

За Каримом я наблюдаю. Он мне напоминает Сашку Логинова. И технически, и характером, и тем, как он себя ведёт на трассе. Это ещё один Саша Логинов. Он чуть более открытый,...