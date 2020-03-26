https://static.news.ru/photo/e17f816a-6eb7-11ea-81d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / Schmitt/Global Look Press

Исполнительный совет акционеров Евролиги провёл дистанционное заседание по теме влияния пандемии коронавируса на спорт.

Соревнования возобновятся, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности для всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти, — говорится в заявлении пресс-службы Евролиги.

Также отмечается, что Евролига считает приоритетным вариант с возобновлением сезона и его завершением согласно существующему формату, что означает проведение оставшихся матчей регулярного сезона, плей-офф и «Финала четырёх». То же самое относится и к Еврокубку.

Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение приостановить с 20 марта по 10 апреля все всероссийские соревнования, проходящие под эгидой РФБ, ранее писал NEWS.ru.