Рудковская рассказала о тренерских качествах Липницкой

https://static.news.ru/photo/98e3044e-a29c-11eb-8e0a-96000091f725_660.jpg Юлия Липницкая Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о тренерской работе олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой в академии «Ангелы Плющенко».

Юля строгая, но очень справедливая, её очень любит её группа детей! И мы, — написала Рудковская в комментариях к посту с фотографиями занятий Липницкой в академии двукратного олимпийского чемпиона.

Юлия Липницкая присоединилась к тренерскому штабу академии Плющенко в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы в одиночном фигурном катании Алёна Косторная рассказала, как тренеры восприняли её возвращение в группу к Этери Тутберидзе. Летом 2020 года 17-летняя фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако в начале марта текущего года она вернулась обратно.