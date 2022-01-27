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Рудковская рассказала о причинах госпитализации Плющенко

Рудковская: у Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки
09:39, 27 января 2022
Рудковская рассказала о причинах госпитализации Плющенко Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com
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Продюсер Яна Рудковская заявила, что её муж, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был госпитализирован из-за обострения язвы. Плющенко увезли в больницу прямо с арены, сообщает «Р-Спорт».

У Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки. С приступом его увезли вчера прямо с арены. Вечером обещали отпустить на амбулаторное лечение, — заявила Рудковская.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Егор Рухин перешёл из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсмен только два месяца назад присоединился к команде Этери Тутберидзе, завершив сотрудничество с ЦСКА.

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