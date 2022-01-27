Рудковская рассказала о причинах госпитализации Плющенко

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В сборной России по бобслею выявили два положительных теста на коронавирус. Заразились Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко, сообщает «Матч ТВ». Оба спортсмена сейчас находятся на самоизоляции в Сочи.

Ребята, которые сдали положительные тесты, находятся на самоизоляции в Сочи, — сообщил тренер скелетонистов Денис Алимов. Ранее стало известно, что скелетонист Никита Трегубов, о положительном тесте которого стало известно накануне,...