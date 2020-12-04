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Рудковская рассказала детали заражения Косторной коронавирусом

15:07, 04 декабря 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Яна Рудковская рассказала подробности состояния фигуристки Алёны Косторной, которая из-за коронавируса пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию.

У Алёны всё происходит бессимптомно, заражение произошло совершенно случайно. Единственное изменение — у неё второй день нет обоняния, — приводит слова Рудковской Daily Storm.

Кроме того, супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко призналась, что накануне специалист общался со спортсменкой и сдал четыре теста, результаты которых оказались отрицательными.

Также четыре теста сдал Сергей Александрович Розанов [тренер академии Плющенко], тоже все тесты отрицательные, — добавила она.

17-летняя чемпионка Европы 2020 года стала работать с Плющенко летом текущего года. До этого фигуристка работала с Этери Тутберидзе.

Пятый этап стартует в субботу, 5 декабря. Косторная начала выступление на турнире с четвёртого этапа, заняв второе место по итогам короткой и произвольной программ. Победила Александра Трусова — она же возглавляет и общий зачёт Кубка. Косторная находится на промежуточном девятом месте.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала российских фигуристов, которые заразились коронавирусом перед пятым этапом Кубка России, писал NEWS.ru.

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