Рудковская рассказала детали заражения Косторной коронавирусом

Продюсер Яна Рудковская рассказала подробности состояния фигуристки Алёны Косторной, которая из-за коронавируса пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию.
У Алёны всё происходит бессимптомно, заражение произошло совершенно случайно. Единственное изменение — у неё второй день нет обоняния, — приводит слова Рудковской Daily Storm.
Кроме того, супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко призналась, что накануне специалист общался со спортсменкой и сдал четыре теста, результаты которых оказались отрицательными.
Также четыре теста сдал Сергей Александрович Розанов [тренер академии Плющенко], тоже все тесты отрицательные, — добавила она.
17-летняя чемпионка Европы 2020 года стала работать с Плющенко летом текущего года. До этого фигуристка работала с Этери Тутберидзе.
Пятый этап стартует в субботу, 5 декабря. Косторная начала выступление на турнире с четвёртого этапа, заняв второе место по итогам короткой и произвольной программ. Победила Александра Трусова — она же возглавляет и общий зачёт Кубка. Косторная находится на промежуточном девятом месте.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала российских фигуристов, которые заразились коронавирусом перед пятым этапом Кубка России, писал NEWS.ru.