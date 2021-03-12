Рудковская объяснила уход Косторной из «Ангелов Плющенко»

https://static.news.ru/photo/3ecfa730-83c7-11eb-9b31-96000091f725_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская назвала причину ухода фигуристки Алёны Косторной из академии её супруга Евгения Плющенко. По её словам, спортсменка приходила в «Ангелы Плющенко» к тренеру Сергею Розанову, но когда их отношения ухудшились, решила вернуться в группу Тутберидзе.

Евгений первое время помогал, но потом она начала заниматься только с Сергеем Александровичем между своими болезнями и восстановлениями, — заявила Рудковская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Она добавила, что сообщать об уходе Косторной от Розанова никому не интересно, поэтому все пишут, что фигуристка ушла от Плющенко, хотя это не так.

Решение уйти из «Ангелов Плющенко» Касторная приняла после финала Кубка России, в котором фигуристка не смогла завоевать путёвку на чемпионат мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что затраты команды Евгения Плющенко на фигуристку Алёну Косторную при её уходе придётся погасить, рассказала супруга Плющенко Яна Рудковская. Она уточнила, что контракта со спортсменкой у них нет, потому что она несовершеннолетняя, но зато есть договор «европейского образца» с родителями. Если тренерский штаб Тутберидзе хочет забрать Косторную, им придётся заплатить, «ну или кто-то заплатит», отметила Рудковская.