Рудковская об уходе Косторной от Плющенко: «Всё стало на свои места»

https://static.news.ru/photo/da8c5dbc-7cf1-11eb-a3e7-96000091f725_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская прокомментировала уход 17-летней фигуристки Алёны Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе.

В переходе в другую команду я не вижу проблем. У нас с Евгением есть некое облегчение. Так как переживать за её здоровье постоянно тоже мало приятного. Я считаю, что всё стало на свои места, потому что тренироваться и восстанавливаться одновременно — невозможно, — рассказала Рудковская корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Продюсер заявила, что будет рекомендовать мужу при наборе спортсменов брать справки об их состоянии здоровья, а также прописывать в документах обязанности спортсменов и тренера.

У Косторной были проблемы со здоровьем, которые Плющенко предлагал решить, вместо участия в соревнованиях в этом сезоне, но фигуристка рвалась в бой, напомнила Рудковская.

Косторная — классная девчонка, отличная спортсменка и очень сильная фигуристка, но для тренировок необходимо иметь здоровье, с которым у неё есть проблемы, — заявила супруга Плющенко.

Бывшая фигуристка Мария Бутырская считает, что Косторная была недовольна отсутствием результата, именно с этим связан переход к Тутберидзе. Она напомнила, что у Плюшенко в активе есть Александра Трусова, которая будет представлять Россию на чемпионате мира.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что Косторная повторяет судьбу Евгении Медведевой. При этом фигурист отказался прогнозировать, станет ли она двукратной вице-чемпионкой мира. Об этом писал NEWS.ru.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала Косторную извиниться перед Тутберидзе на всю страну. По мнению тренера, фигуристка должна сначала искупить свою вину, а затем возвращаться в группу Тутберидзе.