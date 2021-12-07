«Рождественская гонка» не пройдёт в Гельзенкирхене из-за коронавируса

Организаторы традиционной «Рождественской гонки» по биатлону сообщили, что в 2021 году забег не состоится в немецком Гельзенкирхене из-за распространения коронавируса. Как сообщает пресс-служба, рассматривается вопрос переноса соревнований в Рупольдинг.

После прошлогоднего переноса мы рассчитывали, что сейчас сможем вновь провести гонку в привычном формате. Но из-за растущего числа случаев инфекции и связанных с этим политических решений властей нашего региона у нас нет другого выбора, — говорится в заявлении.

«Рождественская гонка» по биатлону ежегодно проходит на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене с 2002 года. В её рамках проходят соревнования смешанных пар. В 2020 году золотые медали завоевали россияне Матвей Елисеев и Евгения Павлова. В общем счёте отечественный биатлонисты занимали первое место трижды.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков предположил, что его промахи при стрельбе на этапе Кубка IBU в Шушене связаны с ментальными проблемами. Как сказал спортсмен, изначально он связывал нестабильность в работе на рубеже с морозом, но впоследствии изменил мнение.