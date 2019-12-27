Традиционная рождественская гонка на стадионе «Шальке», проходящая в формате одиночной смешанной эстафеты состоится в этом году в 18-й раз. Россию представят на ней Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев, а соперниками в главном биатлонном шоу-событии года станут биатлонисты ещё из восьми стран. Будут в этом году и приятные сюрпризы.

Самая титулованная и новичок

Традиционно в гонке участвует по одной команде от каждой из ведущих биатлонных держав, а немцы на правах хозяев выставляют две пары. Этот год не стал исключением. Сборную России в Гельзенкирхене представят бессменная участница Рождественской гонки последних лет Екатерина Юрлова-Перхт. Она же и самая титулованная спортсменка в истории этого соревнования. Кроме нее никому из россиян не доводилось выигрывать эту гонку дважды, а она делала это с Антоном Шипулиным в 2012 году и с Алексеем Волковым в 2017. Участие Екатерины обоснованно не только её статусом лидера сборной России последних лет, но и тем, что она живёт в Европе и ей не надо добираться на старт через пол-Евразии. В мире только одна спортсменка сумела повторить свой успех в Рождественской гонке — норвежка Линда Груббен, выступавшая с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, но с разными партнёрами побеждала только Юрлова и сам Великий и ужасный.

Матвей Елисеев, напротив, дебютант этих соревнований. Первый подиум в карьере и яркие выступления в начале декабря сделали его вице-лидером сборной России. Вряд ли организаторы когда-либо пригласят Александра Логинова из-за его допингового прошлого, а потому кандидатура Елисеева сомнений также не вызывает. Всего на старт выйдут десять команд, которые сначала проведут квалификацию в укороченной гонке, а затем в преследовании разыграют призы.

Участники гонки

Эрик Лессер / Лаура Дальмайер (Германия)

Бенедикт Долль / Денизе Херман (Германия)

Лукас Хофер / Доротея Вирер (Италия)

Ветле Шостад Кристиансен / Марте Улсбу-Рёйселанн (Норвегия)

Юлиан Эбергард / Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

Матвей Елисеев / Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

Михал Крчмарж / Маркета Давидова (Чехия)

Антонен Гигонна / Анаис Бескон (Франция)

Беньямин Вегер / Лена Хекки (Швейцария)

Дмитрий Пидручный / Анастасия Меркушина (Украина)

Дембельский аккорд Дальмайер

Официально Лаура Дальмайер завершила карьеру весной уходящего года и с тех пор появлялась на соревнованиях только в качестве эксперта немецкого телевидения. В Гельзенкирхене она в последний раз возьмёт в руки винтовку на соревнованиях действующих спортсменов. В 2013 году ещё 20-летняя Дальмайер побеждала здесь в паре с Флорианом Графом, а в этот раз выйдет на старт с Эриком Лессером, одним из главных неудачников этого декабря.

Лаура Дальмайер FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Кстати, точно также в 2012 году в Гельзенкирхене прошла прощальная гонка Магдарены Нойнер, покинувшей большой биатлон в 25 лет. Тогда она заняла второе место. Также в 2012 году с большим спортом простился здесь Михаэль Грайс, в 2004 — Петер Зендель, в 2013 Максим Чудов, а в 2018 сразу трое элитных биатлонистов Уле-Эйнар Бьорндален, Дарья Домрачева и Антон Шипулин. При этом Домрачева с Бьорндаленом заняли третье место в соперничестве с действующими атлетами, а 44-летний норвежец на лыжне смотрелся гораздо сильнее 31-летнего Шипулина.

Гонка юных звёзд

Организаторы главного биатлонного шоу решили ещё больше увеличить сходство с All Star Game и добавить отдельное мероприятие для юных звёзд, которое называется Talent Team Challenge. В этом году оно впервые пройдёт на разогреве у главных звёзд. Восемь юниорских пар проведут свою гонку в аналогичном формате, но в одно, а не два действия. То есть пролог станет и эпилогом. Четыре пары будут представлять Германию, а ещё четыре другие страны. При этом лучшие юниоры прошлого сезона получают возможность выбирать себе пару из своей же страны.

Таких привилегий были удостоены норцежец Вебьорн Сёрум, француженка Камиль Бене, швейцарец Себастьян Штадлер и украинка Екатерина Бех, которая выбрала Богдана Цымбала. Хотя если бы правило не ограничивало выбор гражданством, то Бех могла бы пригласить и своего бойфренда Карима Халили, который готовится дебютировать на Кубке мира в составе сборной России.

Последняя гонка для россиян?

Александр Логинов Alexander Shemetov/Global Look Press

Не исключено, что старт в Гельзенкирхене будет для российских биатлонистов последним в ближайшие четыре года. Пока санкции WADA не вступили в силу, все российские спортсмены выступают в прежнем статусе. Однако уже весной, если не удастся обжаловать это решение в Международном спортивном арбитраже (CAS), россияне могут быть переведены в нейтральный статус на всех крупных соревнованиях и допускаться только в индивидуальном порядке.

Конечно, на коммерческие старты это правило не распространяется, но, зная как щепетильны немцы в вопросах допинга, принципиально не приглашающие Логинова, можно быть уверенным, что в течение следующих четырёх лет они не позовут россиян, а потом придётся заново доказывать, что мы достойны присутствовать на этом биатлонном празднике. А потому субботним вечером 28 декабря настоятельно рекомендуем всем любителям биатлона включить телевизоры, так как в следующий раз такая возможность может представиться нескоро.